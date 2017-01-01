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    У Кишиневі шукають, куди вивезти сміття з міста

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    Сміття у столиці Молдови
    Сміття у столиці Молдови

    Жителі села Бубуєчі, де розташоване міське сміттєзвалище, вийшли на акцію протесту, заблокувавши в'їзд сміттєвозів на звалище

    Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розпорядився створити робочу групу з числа керівників кишинівської мерії і органів центрального керування для екстреного вирішення проблеми з вивезенням сміття зі столиці.

    Кризова ситуація з вивезенням сміття з Кишинева виникла у зв'язку з тим, що жителі одного з довколишніх сіл заблокували трасу, що веде до міської сміттєзвалищі, повідомляє «Укрінформ».

    «Люди протестують, бо їм багато наобіцяли, а нічого з обіцяного не було виконано. Владі необхідно було запропонувати реальні проекти, які можуть бути виконані в розумні терміни», - зазначив прем'єр на екстреному засіданні уряду.

    Прем'єр доручив членам робочої групи в найближчі дні представити конкретний план дій щодо вирішення сміттєвої проблеми в столиці.

    Кілька днів тому жителі села Бубуєчі, де розташоване міське сміттєзвалище, вийшли на акцію протесту, заблокувавши в'їзд сміттєвозів на звалище.

    Протест, за словами мера села, був організований у зв'язку з тим, що на початку весни муніципальна влада пообіцяла жителям села протягом 45 днів знайти інше місце для звалища, бо воно розташоване поруч з селом, проте обіцянку керівництво міста так і не виконало.

    Нагадаємо, станом на ранок 4 червня Львів на третину залишався завалений сміттям.

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