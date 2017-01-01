У Китаї при обвалі в шахті загинули дев'ять гірників
- Сьогодні, 04:19
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Інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт
На півночі Китаю в результаті обвалу на вугільній шахті загинули дев'ять гірників, повідомляє «Сіньхуа».
Відзначається, що інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт.
За даними агентства, одну людину вдалося врятувати. В даний час він знаходиться в лікарні, його стан оцінюється як стабільний.