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    У Китаї при обвалі в шахті загинули дев'ять гірників

    • Сьогодні, 04:19
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    Інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт

    На півночі Китаю в результаті обвалу на вугільній шахті загинули дев'ять гірників, повідомляє «Сіньхуа».

    Відзначається, що інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт.

    За даними агентства, одну людину вдалося врятувати. В даний час він знаходиться в лікарні, його стан оцінюється як стабільний.

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