У Китаї при обвалі в шахті загинули дев'ять гірників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт

На півночі Китаю в результаті обвалу на вугільній шахті загинули дев'ять гірників, повідомляє «Сіньхуа».

Відзначається, що інцидент стався на шахті в місті Шочжоу, провінція Шаньсі, під час проведення профілактичних робіт.

За даними агентства, одну людину вдалося врятувати. В даний час він знаходиться в лікарні, його стан оцінюється як стабільний.