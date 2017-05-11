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    У Китаї в результаті потужного землетрусу загинули чотири людини

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    У Китаї в результаті потужного землетрусу загинули чотири людини
    У Китаї в результаті потужного землетрусу загинули чотири людини

    В результаті землетрусу були госпіталізовані багато постраждалих

    У КНР в Синьцзян-Уйгурському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,5, в результаті якого загинули чотири людини.

    Про це передає агентство «Сіньхуа».

    Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км.

    Рятувальні роботи тривають, багато постраждалих були госпіталізовані.

    Нагадаємо, 3 травня, близько 11 ранку в Киргизькій Республіці зареєстрували землетрус з силою в епіцентрі 7 балів за 12-бальною шкалою MSK-64.

    Осередок землетрусу був розташований на території Таджикистану.

    У населених пунктах Киргизької Республіки інтенсивність землетрусу становила в селі Шібее, Карамик 5 балів, в селах південної області — 4 бали.

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