У Китаї в результаті потужного землетрусу загинули чотири людини
- Сьогодні, 05:22
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У Китаї в результаті потужного землетрусу загинули чотири людини
В результаті землетрусу були госпіталізовані багато постраждалих
У КНР в Синьцзян-Уйгурському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,5, в результаті якого загинули чотири людини.
Про це передає агентство «Сіньхуа».
Осередок землетрусу залягав на глибині 8 км.
Рятувальні роботи тривають, багато постраждалих були госпіталізовані.
Нагадаємо, 3 травня, близько 11 ранку в Киргизькій Республіці зареєстрували землетрус з силою в епіцентрі 7 балів за 12-бальною шкалою MSK-64.
Осередок землетрусу був розташований на території Таджикистану.
У населених пунктах Киргизької Республіки інтенсивність землетрусу становила в селі Шібее, Карамик 5 балів, в селах південної області — 4 бали.