У компанії Ахметова розповіли, коли почнуть ліквідовувати наслідки аварії теплотраси у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком/Станіслав Груздєв

«Київенерго» ліквідує пошкодження тепломагістралі на Голосіївському проспекті, 27, але після завершення роботи слідчої групи

Як повідомили в компанії «Київенерго», сьогодні близько 14.00 за адресою Голосіївський проспект, 27 під час гідравлічних випробувань «було виявлено пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 800 мм». Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року і вичерпав свій 25-річний нормативний ресурс. Через це «стався витік на поверхню» охолодженої тепломережної води і «утворилася вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м».

«Оперативна бригада «Київенерго» розпочне ліквідації пошкодження ділянки магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 після закінчення оперативно-слідчих дій», - йдеться

Пошкодження було локалізовано, витік води зупинено, повідомили в компанії.

«В результаті витоку теплоносія було пошкоджено 4 автомобілі і вікна будівлі. Збитки потерпілим будуть компенсовані в установленому законодавством порядку.

Споживачі, які забезпечуються гарячим водопостачанням від даної тепломагістралі, на час проведення гідравлічних випробувань тимчасово відключені від ГВС згідно з графіком», - повідомили в «Київенерго».

Нагадаємо, сьогодні Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою.

На місці подій знаходиться кореспондент «Главкому». Свідки розповіли, що почули грохіт, начебто стався потужний вибух.

Також очевидці розповідають, що майже дві години ніхто не приїжджав із сервісних служб міста.