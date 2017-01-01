У Конгресі США підтримали скасування Obamacare

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Конгрес США

Нова програма покликана збільшити конкуренцію на ринку охорони здоров'я і знизити ціни

Палата представників Конгресу США проголосувала за скасування ключовий реформи президента Барака Обами в галузі охорони здоров'я та заміну її новою програмою, повідомляє «Риа Новости».

Відзначається, що рішення підтримали 217 депутатів - всього на один голос більше мінімального числа, яке було потрібно для проходження законопроекту.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що дане рішення підтримає Сенат і охарактеризував як «катастрофічну» реформу, проведену попередньою адміністрацією.

«Ми проведемо це через Сенат, я дуже впевнений в цьому», - заявив він.

Нова програма покликана збільшити конкуренцію на ринку охорони здоров'я і знизити ціни, які в США залишаються рекордно високими в світовому масштабі.

Республіканці стверджують, що реформа Обами (відома як Obamacare) не досягнула цілей і лише скоротила доступ до охорони здоров'я. Демократи впевнені, що програма запропонована республіканцями призведе до втрати робочих місць і скорочення медичного обслуговування для малозабезпечених і середнього класу, збільшивши пільги для багатих.

Нагадаємо, скасування Obamacare була ключовим обіцянкою Трампа на виборах.

«Главком» наприкінці квітня повідомляв, що підтримуваний адміністрацією президента США Дональда Трампа законопроект про реформу системи медичного забезпечення, що передбачав скасування Obamacare, не був проголосований у Палаті представників Конгресу