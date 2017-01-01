Трамп відкликав свій законопроект про медичну реформу

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Дональд Трамп

У Палаті представників Конгресу США не знайшлося достатньо голосів для підтримки законопроекту, що передбачав скасування Obamacare

Підтримуваний адміністрацією президента США Дональда Трампа законопроект про реформу системи медичного забезпечення, що передбачав скасування Obamacare, у п'ятницю, 24 березня, знову не був проголосований у Палаті представників Конгресу. У підсумку законопроект було знято з голосування.

«Спікер Пол Раян розмовляв з президентом о третій годині по обіді і президент попросив спікера відкликати законопроект», - сказав агентству AFP помічник Раяна. Перед голосуванням було зрозуміло, що законопроект не набирає необхідних 215 голосів.

Скасування Obamacare було однією з головних передвиборчих обіцянок Трампа. Він особисто намагався переконати противників законопроекту в лавах Республіканської партії.

Голосування розглядали також як можливість Трампа просувати бажані рішення в Конгресі - за два місяці президентства він використовував переважно укази, які не потребували затвердження.

Законопроект, підготовлений республіканцями та підтримуваний Трампом, так званий American Health Care Act, мав замінити Obamacare, програму, яку сім років тому запропонував президент Барак Обама.

Критики пропозиції зазначали, що новий законопроект позбавить медичного страхування мільйони американців. Водночас консервативна частина республіканців також була незадоволена законом Трампа, оскільки вважала його «полегшеною версією» Obamacare.

До слова, речник Білого дому нещодавно заявив, що президент США Дональд Трамп не знав про роботу екс-глави свого виборчого штабу Пола Манафорта на російського мільярдера Олега Дерипаску.

Джерело: DW