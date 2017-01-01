У Конгресі США представили законопроект про посилення кібербезпеки України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакер

Документ зокрема передбачає зменшення залежності України від російських технологій

Члени Комітету у закордонних справах Палати представників у Конгресі демократ Бойл і конгресмен-республіканець Фітцпатрік представили проект «Закону 2017 року про співробітництво з Україною в питаннях кібербезпеки».

Про це повідомило посольство України у США в Facebook.

Законопроект визначає, що політикою США є надання допомоги уряду України у вдосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема в таких напрямах, як установка найбільш сучасних оновлень для безпеки комп'ютерів органів державної влади, в тому числі систем програмного захисту, спрямованих на захист об'єктів критичної інфраструктури України.

Крім того, документ передбачає зменшення залежності України від російських технологій. Також, сприяння розширенню участі України в програмах обміну інформацією, яка пов'язана з проблематикою кібербезпеки і міжнародних зусиль з протидії кіберзагрозам. Також побудови країною власних можливостей для захисту у сфері кібербезпеки.

Повідомляється, що в документі підтверджується прихильність США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморанадуму про гарантії безпеки та підтримки співробітництва України з НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони України Степна Полторак повідомляв, що за час ведення бойових дій на Донбасі протягом останніх трьох років Росія здійснила більше 7 тисяч кібератак на Україну.