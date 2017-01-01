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    У Краснодарі ФСБ затримала українця за підозрою у продажі зброї

    • Сьогодні, 21:57
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    Співробітники ФСБ Росії
    Співробітники ФСБ Росії

    Російські силовики вирішують питання про порушення кримінального провадження

    Співробітники російського ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.

    Про це заявили в управління ФСБ по Краснодарському краю, повідомляє «Кавказский узел».

    За словами співробітника прес-служби ФСБ, силовики «припинили канал контрабандного постачання з території України зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

    «У Краснодарі при збуті засобів ураження затриманий громадянин України, якого підозрюють у скоєнні вказаного злочину», – заявив представник спецслужби, не уточнивши дату затримання.

    Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження.

    Нагадаємо, вчора так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі.

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