У Краснодарі ФСБ затримала українця за підозрою у продажі зброї

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Співробітники ФСБ Росії

Російські силовики вирішують питання про порушення кримінального провадження

Співробітники російського ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.

Про це заявили в управління ФСБ по Краснодарському краю, повідомляє «Кавказский узел».

За словами співробітника прес-служби ФСБ, силовики «припинили канал контрабандного постачання з території України зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

«У Краснодарі при збуті засобів ураження затриманий громадянин України, якого підозрюють у скоєнні вказаного злочину», – заявив представник спецслужби, не уточнивши дату затримання.

Наразі, за словами представника ФСБ, вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Нагадаємо, вчора так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі.