У Кремлі новий напад істерики: через тиждень після рішення суду щодо «скіфського золота» у Лаврова знову обурились

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Захарова розповідає про несправедливість Нідерландів

Рішення суду Амстердама щодо «скіфського золота» є несправедливим і неправосудним і ставить хрест на планах Нідерландів утвердитися в ролі юридичної столиці світу. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

Захарова перерахувала низку дій Нідерландів за останній час, у тому числі у військовій і зовнішньополітичній сферах, які «стоять в одному ряду з численними недружніми випадами нідерландської влади по відношенню до Росії, спрямованими на нагнітання в суспільній свідомості антиросійської істерії».

«Цій же логіці підпорядковане несправедливе і неправосудне рішення Окружного суду Амстердама про передачу експонатів виставки «Крим – золото і секрети Чорного моря» Україні, а не музеям Криму, яке, на нашу думку, ставить хрест на жаданих Гаагою амбіціях утвердитися в ролі юридичної столиці світу», – зазначила вона.

Нагадаємо, 14 грудня амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва. На апеляцію відводиться три місяці. «Міністр культури» анексованого Криму Орина Новосельська заявила, що кримські музеї оскаржать це рішення.

Міністерство культури РФ уже висловило своє обурення. Російські депутати та діячі культури істерично відреагували на рішення суду щодо «скіфського золота».

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