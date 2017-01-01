У Кремлі прокоментували позов України в СОТ до Росії

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Дмитро Пєсков

РФ застосовуватиме передбачені міжнародним правом методи і способи захисту, заявив Дмитро Пєсков

У Кремлі заявили, що захищатимуть свої інтереси у зв'язку з поданням Україною позову проти Росії до Світової організації торгівлі. Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Існують передбачені міжнародним правом методи і способи захисту РФ, які застосовуватимуться в цьому разі, так само як і в інших аналогічних ситуаціях», – заявив він.

Відповідаючи на запитання, які можуть бути наслідки для РФ, Пєсков сказав, що «евентуальні міркування навряд чи доречні».

Нагадаємо, 13 лютого Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов проти Росії щодо транзитних обмежень з території України через РФ. Як зауважили в Мінекономрозвитку України, внаслідок запроваджених Росією обмежень український експорт до третіх країн, а саме Казахстану і Киргизстану, значно скоротився, а близько 79% поставок до Казахстану і 95% поставок до Киргизстану тією чи іншою мірою зазнають негативного впливу через транзитні обмеження.