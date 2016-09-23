Україна подала до СОТ позов проти Росії щодо обмеження транзиту

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Обмеження транзиту з України через територію РФ

Україна веде збір матеріалів для підготовки наступного позову, який охоплюватиме численні заборони та обмеження на імпорт українських товарів до РФ

9 лютого 2017 року Україна направила до Світової організації торгівлі вимогу про створення групи експертів у рамках справи щодо численних обмежень транзиту з території України через територію Російської Федерації до третіх країн: Казахстану та Киргизстану (DS512 «Росія – заходи щодо транзитного руху»). Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«З моменту застосування Україною положень Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським союзом з 1 січня 2016 року Російська Федерація ввела обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України через територію Російської Федерації до Республіки Казахстан, а з 1 липня 2016 року і до Киргизької Республіки. За оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

МЕРТ нагадує, що в рамках роботи із протидії агресії Росії в торговельній сфері та з метою захисту інтересів України та українських експортерів Мінекономрозвитку минулого року розпочало процес врегулювання суперечки в рамках СОТ щодо згаданих обмежень. «Оскільки на першому етапі РФ не готова була до врегулювання суперечки та не вжила заходів щодо скасування неправомірних, дискримінаційних та економічно необґрунтованих обмежень у сфері транзиту, українська сторона продовжила розгляд справи згідно зі встановленою процедурою, і для початку наступного етапу розгляду суперечки (розгляду справи по суті) до СОТ було направлено вимогу про створення групи експертів», – зазначає МЕРТ.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська повідомила, що з моменту застосування обмежувальних заходів, що оскаржуються, експорт товарів з України до країн Центральної/Східної Азії в 2016 році знизився на 38,3% порівняно з 2015 роком. В цілому втрати експорту товарів до Казахстану та Киргизстану оцінюються в обсязі понад $0,4 млрд.

Позов щодо обмеження транзиту став уже другим позовом України до СОТ проти Російської Федерації за останній час. Наразі ведеться збір матеріалів для підготовки наступного позову, який охоплюватиме численні заборони та обмеження на імпорт українських товарів до РФ.