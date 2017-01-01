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    У Лаврова назвали нову загрозу РФ: румуни-русофоби

    • Сьогодні, 15:53
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    Росія боїться Румунії?

    Міністерство закордонних справ Росії назвало Румунію «країною-форпостом, яка загрожує безпеці Росії». Пов'язують це із появою елементів протиракетної оборони США. Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Олександр Боцан-Харченко, пише «Інтерфакс».

    «Керівництво Румунії перетворило країну в форпост. Для нас це явна загроза. Румунській стороні про це заявили, зокрема, публічно. Те, що це вкрай ускладнює взаємодію і співробітництво - це факт. Але водночас треба зберігати і використовувати ті можливості, які є», - зазначив чиновник.
    МЗС РФ наголошує, що «з боку Бухареста спостерігали відверту антиросійську, навіть русофобську лінію».

    Як раніше повідомлялось, речник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Європу в нібито ігноруванні ескалації конфлікту на сході України.

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