У Лаврова знову скаржаться на «розгнуздану риторику» Заходу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

Захарова зазначила, що жорстка риторика не є вибором Росії

Росія завжди була відкритою до діалогу із Заходом, проте часом їй доводиться відповідним чином реагувати на «розгнуздану риторику» західної дипломатії, заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

«На жаль, така ось розгнуздана риторика почалася у наших західних колег і чомусь стала переважати замість партнерства, співпраці і вирішення часом дуже складних і доленосних питань», – цитує її ТАСС.

При цьому Захарова висловила надію на те, що ситуація зміниться, оскільки «те, що зараз переживає світ, і те, що зараз переживають люди, потребує невідкладних заходів та спільних зусиль».

Крім того, Захарова зазначила, що жорстка риторика не є вибором Росії, проте Москва змушена коментувати «абсолютно безглузді, часом дивні висловлювання наших західних колег», що неможливо зробити офіційною мовою. «Тож яким був привіт, такою була і відповідь», – додала офіційний представник МЗС.

Як повідомлялось, в останній день перебування Барака Обами на посаді президента Сполучених Штатів російські пропагандистські ЗМІ та чиновники РФ вибухнули критикою на його адресу.