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    У лікарні померла мати двох дітей із Одещини, яку чоловік облив бензином

    • Сьогодні, 06:35
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    Кілька днів тому, перебуваючи у важкому стані, помер її 6-річний син

    В опіковому відділені однієї із київських лікарень померла 25-річна Вероніка, яку з сином і донькою облив бензином чоловік, після чого підпалив. Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова.

    Кілька днів тому, перебуваючи у важкому стані, помер її 6-річний син. Наразі лікарі борються за життя 4-річної Христини, яка також стала жертвою п'яних витівок батька. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення, однак суд відпустив його під домашній арешт.

    Інформацію про смерть жінки підтвердили у ГУ НП в Одеській області. 

    Нагадаємо, пожежа сталася 14 січня в житловому будинку в селі Федосіївка Окнянського району. Батько сімейства повернувся додому нетверезим і під час сварки розлив по кімнаті бензин, від якого спалахнув вогонь. Мати винесла чотирирічну дівчинку, закутавши її в ковдру. Але сама з шестирічним сином вибігла з дому через стіну вогню. Всі троє постраждалих потрапили в реанімацію Одеського обласного клінічного медичного центру. Згодом матір з сином транспортували до Києва, дочка наразі залишається в Одесі.

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