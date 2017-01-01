У лікарнях Донецька більше 200 поранених бойовиків, морги міста переповнені

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Морг Донецька

Більшість бойовиків мають важкі поранення: кульові, осколкові, опіки

У медичних закладах Донецька на даний момент знаходиться більше 200 поранених бойовиків (як з числа місцевих жителів, так і громадяни РФ). Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, вільних місць в лікарнях майже не залишилося.

«Значна кількість бойовиків мають важкі поранення (кульові, осколкові, опіки). Хірургічні відділення працюють в авральному режимі, медичного персоналу критично не вистачає», - повідомляє «ІС».

Також за його даними, всі морги Донецька переповнені.

На території міста працює пункт прийому крові спеціально для поранених бойовиків. «Кров здають в основному студенти, яких в примусовому порядку спрямовує керівництво навчальних закладів за вказівкою окупаційної влади «ДНР», - повідомляє «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, сьогодні вранці в Донецьку вбито терориста Гіві.