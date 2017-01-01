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    В Донецьку вбито терориста Гіві

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    <span>Бойовик &laquo;ДНР&raquo; Михайло Толстих, відомий як Гіві</span>
    Бойовик «ДНР» Михайло Толстих, відомий як Гіві

    Сепаратисти повідомили, що Гіві загинув під час вибуху біля себе в кабінеті

    Сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. Про це повідомляє пропагандистське російське видання Life з посиланням на джерело в «міноборони ДНР».

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    За його даними, Гіві загинув о 6:12 «в результаті терористичного акту» - під час вибуху біля себе в кабінеті. Зараз на місці працює слідча група.

    Нагадаємо, раніше Гіві був поранений в боях в промзоні Авдіївки

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