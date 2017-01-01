У Липецьку почалася ліквідація фабрики «Рошен»

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Перших 85 співробітників звільнили цього понеділка

У Липецьку почали звільняти співробітників кондитерської фабрики «Рошен», що належить українському президенту Петру Порошенко.

Нагадаємо, на початку року керівництво підприємства оголосило про закриття виробництва «з економічних і політичних причин», а офіційне закриття фабрики відбулося 24 квітня.

Без роботи залишились близько 700 осіб. Перших 85 працівників розрахували цього понеділка, розповів «Комсомолці» перший заступник начальника управління праці та зайнятості Липецької області Віктор Кірей.

«Людям зробили розрахунок, видали документи. Тепер вони встануть на облік в центр зайнятості. В принципі, у них досить вигідні умови скорочення, тому влаштовуватися на нову роботу вони не поспішають. За перші 2 місяці вони отримують так звану вихідну допомогу в розмірі колишньої зарплати, якщо не знайдуть за цей період роботу, то стільки ж отримають і за 3-й місяць. А далі вже тільки допомога в розмірі 4900 рублів. Але ми ведемо активну роботу з людьми, роз'яснюємо, що краще якомога швидше підшукати собі нову роботу, пропонуємо вакансії. Багато хто цікавиться перенавчанням», - розповів Кірей.

Другу партію співробітників розрахували у вівторок, 25 квітня. У Сєнцово будуть звільнені ще близько 85 осіб, а сьогодні почнуться звільнення в будівлі фабрики в Липецьку на вулиці Доватора.

Відзначимо, що середня зарплата співробітників підприємства становила 30-34 тисячі рублів. Звичайно, зарплати на пропоновані вакансії в липецьких Центрах зайнятості будуть набагато нижче.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо про закриття кондитерської фабрики у Росії.

Детальніше читайте: Порошенко, повернись! Репортаж з липецької фабрики, яка закривається