У Лондоні стався вибух у багатоквартирному будинку: є постраждалі
- Вчора, 23:18
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В результаті вибуху постраждали щонайменше п'ять осіб
У столиці Великобританії Лондоні стався вибух, після якого сталася пожежа в триповерховому житловому будинку. Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався в східній частині міста. В результаті НП постраждали щонайменше п'ять осіб, повідомили в поліції.
До місця події прибули десять пожежних автомобілів і 60 рятувальників. Вибух на першому поверсі будинку стався 23 січня приблизно о 20.00 за московським часом.
«Ми чекаємо оновленої інформації про кількість постраждалих. На даному етапі співробітники не можуть назвати точну причину вибуху», - сказав він.