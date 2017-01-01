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    У Лондоні стався вибух у багатоквартирному будинку: є постраждалі

    • Вчора, 23:18
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    В результаті вибуху постраждали щонайменше п'ять осіб

    У столиці Великобританії Лондоні стався вибух, після якого сталася пожежа в триповерховому житловому будинку. Про це повідомляє The Guardian.

    Інцидент стався в східній частині міста. В результаті НП постраждали щонайменше п'ять осіб, повідомили в поліції.

    До місця події прибули десять пожежних автомобілів і 60 рятувальників. Вибух на першому поверсі будинку стався 23 січня приблизно о 20.00 за московським часом.

    «Ми чекаємо оновленої інформації про кількість постраждалих. На даному етапі співробітники не можуть назвати точну причину вибуху», - сказав він.

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