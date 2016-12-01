У Луценка оскаржать закриття справи Лещенка

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Сергій Лещенко

Наразі ГПУ готуються матеріали для апеляційного оскарження

Генеральна прокуратура оскаржить закриття справи про корупцію при покупці квартири депутатом Верховної Ради Сергієм Лещенком, повідомляє прес-служба ГПУ.

«Судом необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу, що дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі ГПУ готуються матеріали для апеляційного оскарження рішення суду.

Як повідомлялось, Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про закриття провадження щодо народного депутата з БПП Сергія Лещенка про адміністративне правопорушення.