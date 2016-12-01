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    У Луценка оскаржать закриття справи Лещенка

    • Сьогодні, 11:48
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    Сергій Лещенко
    Сергій Лещенко

    Наразі ГПУ готуються матеріали для апеляційного оскарження

    Генеральна прокуратура оскаржить закриття справи про корупцію при покупці квартири депутатом Верховної Ради Сергієм Лещенком, повідомляє прес-служба ГПУ.

    «Судом необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу, що дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою», - сказано в повідомленні.

    Зазначається, що наразі ГПУ готуються матеріали для апеляційного оскарження рішення суду.

    Як повідомлялось, Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про закриття провадження щодо народного депутата з БПП Сергія Лещенка про адміністративне правопорушення.

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