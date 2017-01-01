У Луцьку тисячі людей попрощалися із міським головою Миколою Романюком

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Микола Романюк

Провести в останню дорогу мера приїхали й очільники сусідніх міст

У Луцьку пройшло прощання із міським головою Миколою Романюком.

Відспівування покійного відбулося у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Згодом труну з тілом перенесли у приміщення Волинського обласного театру ім. Шевченка, де відбулося прощання з міським головою.

На Театральному майдані утворилася понад трьохсотметрова черга. Провести в останню дорогу міського голову прийшли не лише представники влади міста та області, приїхали й очільники сусідніх міст, серед них був і міський голова Львова Андрій Садовий. Прийшли та приїхали також ті, хто з ним працював, кому він допомагав, та тисячі простих лучан.

Нагадаємо, Микола Романюк помер 3 лютого, не прийшовши до тями, у реанімаційному відділення Луцької міської клінічної лікарні. Йому було 58 років.

4-5 лютого в Луцьку було оголошено днями жалоби у зв`язку з передчасною смертю Миколи Романюка. Співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька у зв’язку з його смертю висловили президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, мери кількох європейських міст.

Поховають Романюка у його рідному селі Золочівка Млинівського району на Рівненщині.

Микола Романюк народився 24 серпня 1958 року у с. Золочівка Млинівського району Рівненської області. Здобув дві вищі освіти за спеціальностями «інженер-технолог» (Львівський лісотехнічний інститут, 1982 р.) та «економіст» (Луцький індустріальний інститут, 1995 р.) З лютого 1993 до листопада 2007 року очолював Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «Приватбанк». З 10 грудня 2007 року по 26 березня 2010 був головою Волинської обласної державної адміністрації. Вперше обраний мером Луцька на виборах у жовтні 2010 року. На чергових виборах 18 листопада 2015 року вдруге обраний міським головою Луцька. Позапартійний. Депутат Волинської обласної ради трьох скликань. Заслужений економіст України. Нагороджений Почесною грамотою Національного банку України, Грамотами Верховної Ради України, орденом «За заслуги» І, II,ІІІ ступенів. Був одружений. Мав двох дорослих синів.