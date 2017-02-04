У Луганську загинув один з ватажків терористів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Луганську підірвався автомобіль

Від вибуху в Луганську загинув начальник управління «міліції ЛНР»

Автомобіль, підірваний у суботу в Луганську, належав начальнику «управління Народної міліції» так званої «ЛНР» Олегу Анащенку. Двоє людей, які перебували в машині, загинули.

Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости» з посиланням на «прес-службу народної міліції».

«Підірвали машину начальника управління Народної міліції ЛНР Олега Анащенка», - повідомили агентству в «прес-службі народної міліції».

Співрозмовник агентства уточнив, що вибух стався в районі кварталу Мирний.

«У машині було двоє людей, обоє загинули, за попередніми даними, одним з них був Анащенко», - додав представник «відомства».

Раніше джерело в «силових структурах міста» повідомило виданню, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.