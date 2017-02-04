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    У Луганську вибухнула автівка

    • Сьогодні, 09:10
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    <p>У центрі Луганська підірвався автомобіль</p>

    У центрі Луганська підірвався автомобіль

    В окупованому місті підірвався позашляховик Toyota

    В суботу вранці в Луганську вибухнув позашляховик Toyota. Про це з посиланням на структури бойовиків повідомляє «РИА Новости».

    «Близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota», - повідомив співрозмовник агентства.

    Інформація про постраждалих і про те, кому належав автомобіль, уточнюється.

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