У Луганську вибухнула автівка

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У центрі Луганська підірвався автомобіль

В окупованому місті підірвався позашляховик Toyota

В суботу вранці в Луганську вибухнув позашляховик Toyota. Про це з посиланням на структури бойовиків повідомляє «РИА Новости».

«Близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota», - повідомив співрозмовник агентства.

Інформація про постраждалих і про те, кому належав автомобіль, уточнюється.