У Луганську вибухнула автівка
- Сьогодні, 09:10
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У центрі Луганська підірвався автомобіль
В окупованому місті підірвався позашляховик Toyota
В суботу вранці в Луганську вибухнув позашляховик Toyota. Про це з посиланням на структури бойовиків повідомляє «РИА Новости».
«Близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota», - повідомив співрозмовник агентства.
Інформація про постраждалих і про те, кому належав автомобіль, уточнюється.