У Львівській області обвалилася шахта
- Сьогодні, 09:20
-
Розсилка
До реанімаційного відділення потрапив працівник шахти «Степова»
До реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізовано працівника шахти «Степова» ДП «Львіввугілля».
Про це сьогодні повідомляють у Львівській ОДА.
Працівника шахти - жителя Червонограда 1984 року народження - госпіталізували ще 23 січня о 3:43 год.
Він травмувався через обвал породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події - з'ясовуються.
Стан потерпілого на 6:00 годину 24 січня - середньої важкості.
Нагадаємо, у грудні Рада виділила ще мільярд на підтримку шахт.