У Львівській області обвалилася шахта

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До реанімаційного відділення потрапив працівник шахти «Степова»

До реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізовано працівника шахти «Степова» ДП «Львіввугілля».

Про це сьогодні повідомляють у Львівській ОДА.

Працівника шахти - жителя Червонограда 1984 року народження - госпіталізували ще 23 січня о 3:43 год.

Він травмувався через обвал породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події - з'ясовуються.

Стан потерпілого на 6:00 годину 24 січня - середньої важкості.

Нагадаємо, у грудні Рада виділила ще мільярд на підтримку шахт.