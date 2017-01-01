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    У Львівській області обвалилася шахта

    • Сьогодні, 09:20
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    До реанімаційного відділення потрапив працівник шахти «Степова»

    До реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізовано працівника шахти «Степова» ДП «Львіввугілля».

    Про це сьогодні повідомляють у Львівській ОДА.

    Працівника шахти - жителя Червонограда 1984 року народження - госпіталізували ще 23 січня  о 3:43 год.

    Він травмувався через обвал породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого переведено для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події - з'ясовуються.

    Стан потерпілого на 6:00 годину 24 січня - середньої важкості.

    Нагадаємо, у грудні Рада виділила ще мільярд на підтримку шахт.

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