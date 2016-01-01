Рада виділила ще мільярд на підтримку шахт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державна шахта

Парламент вніс відповідні зміни до закону про держбюджет на 2016 рік

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державний бюджет України на 2016 рік» (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції). За ухвалення закону проголосувало 253 депутати.

У держбюджеті-2016 пропонується додатково збільшити видатки державної бюджетної програми (КПКВК) 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» на 1 млрд грн, передає «Укрінформ».

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон заявляв, що організовувати поставки вугілля з окупованих територій дуже ризиковано, тому що ситуація постійно змінюється.

У серпні міністр енергетики і вугільної продукції Ігор Насалик заявив, що Україна припинила поставки вугілля з окупованих територій Донбасу.

На підконтрольній українській владі території Донбасу розташовано 35 шахт з 95 у регіоні в цілому. Причому на контрольованій бойовиками території опинилися всі шахти, які видобувають антрацитне вугілля. Щоб забезпечити теплові електростанції паливом, у 2014-2015 роках Україна купувала вугілля за кордоном – в Австралії, ПАР, Казахстану і Росії, а також у бойовиків на Донбасі.

Читайте також статтю «Вугілля із зони АТО. Терористи платять данину Києву?»