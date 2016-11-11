У Львові чоловік хуліганив в супермаркетах, погрожуючи ножем

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Затриманий поводився неадекватно, тому на місце події окрім слідчих викликали медиків із психіатричної лікарні

Львівські патрульні затримали чоловіка, який хуліганив у двох супермаркетах і погрожував ножем. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

«Сьогодні близько 11 години ранку з вулиці Сихівської надійшло повідомлення про адмінправопорушення. Заявник повідомив, що в супермаркеті невідома галасує і погрожує предметом, який ззовні нагадує ніж. Коли патрульні приїхали на місце події – чоловік втік», - йдеться у повідомленні.

Інспектори обстежили територію і виявили чоловіка у ще одному супермаркеті неподалік. Чоловік розбив кілька скляних вітрин. Патрульні затримали його і при поверхневій перевірці виявили у нього два кухонні ножі.

Затриманий поводився неадекватно, тому на місце події окрім слідчих викликали медиків із психіатричної лікарні. Слідчі кваліфікували справу за ст. 296 ККУ (Хуліганство).Медики забрали чоловіка до психіатричної лікарні.