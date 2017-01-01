У Львові повернули тепло у батареї через похолодання
- Сьогодні, 13:36
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Львів відновив опалювальний сезон
Львів через похолодання відновив опалювальний сезон.
Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.
Станом на 18 квітня тепло подають до 1624 будинків.
31 березня у зв'язку зі зростанням температури та з метою економії енергоносіїв Львів призупинив опалювальний сезон.
Як повідомлялося, компанія «Київенерго» має намір призупинити гаряче водопостачання в п'яти районах столиці з 18 квітня через проведення гідравлічних випробувань.