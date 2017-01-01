У Львові жінку вбила брила льоду, що впала з даху церкви

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Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 приблизно о 11:10. Від отриманих травм жінка померла на місці

У Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку. Про це повідомляється на сторінці Varta1 в Facebook.

Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 сьогодні приблизно о 11:10. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Загибла - жінка старшого віку. Інформацію про подію виданню підтвердила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Особа загиблої встановлюється, на місці працює слідчо-оперативна група.

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