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    У Львові жінку вбила брила льоду, що впала з даху церкви

    • Сьогодні, 12:53
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    Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 приблизно о 11:10. Від отриманих травм жінка померла на місці

    У Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку. Про це повідомляється на сторінці Varta1 в Facebook.

    Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 сьогодні приблизно о 11:10. Від отриманих травм жінка померла на місці.

    Загибла - жінка старшого віку. Інформацію про подію виданню підтвердила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Особа загиблої встановлюється, на місці працює слідчо-оперативна група.

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    Львів
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