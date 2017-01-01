У Маріуполі у вічному вогні спалили «георгіївську стрічку»

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Скріншот відео Спалення «георгіївської стрічки»

Цю стрічку до пам'ятника Жертвам фашизму принесли учасники акції «Безсмертний полк»

У Маріуполі біля пам'ятника Жертвам фашизму проукраїнська активістка-волонтер спалила у вічному вогні «георгіївську стрічку», яку принесли проросійськи налаштовані учасники акції «Безсмертний полк», перев'язавши нею квіти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Тиждень Маріуполя» – щотижнева телепрограма, створена маріупольським колективом «Громадського ТБ Донбасу».

«У Маріуполі 9 травня біля пам'ятника Жертвам фашизму стався конфлікт. Волонтер Галина Однорог спалила у вічному вогні георгіївську стрічку, яку принесли учасники акції «Безсмертний полк», – ідеться у повідомленні.

З сюжету видно, як волонтер відв'язала «георгіївську стрічку» від букета квітів і зі словами, що в Маріуполі ніколи не буде Російської Федерації і всі «георгіївські стрічки» буде спалено, кинула її горіти у «вічному вогні». Також один з проукраїнських активістів прибрав повітряні кульки кольору прапора так званої «ДНР», принесені до пам'ятника проросійськими прибічниками.

Нагадаємо, російська пропагандистська акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» провалилася у Вінниці. Її буквально розчинили в іншій акції – «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна».

Джерело: Укрінформ