У Вінниці провалилася російська пропагандистська акція

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Скріншот відео Учасники акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» до того, як вона розійшлася

Акцію буквально розчинили в іншій акції - «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна»

У Вінниці у вівторок відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом. Окрім офіційного меморіального мітингу, в якому взяли участь представники влади, громадськості, політичних партій, духовенство, бійці АТО та городяни, на площі Європейській також відбулась ініційована ГО «Спільнота Журналістський майдан» акція «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна». До неї приєдналися представники «Національного корпусу», студентська спільнота «Сова» та бійці АТО. Вони принесли гасла «Україна переможе», «Перемогли Гітлера - переможемо Путіна» та «Доля Гітлера - майбутнє Путлера».

Ветерани АТО у своїх виступах закликали політичні сили не перетворювати день скорботи на пропагандистську акцію, і жити далі, сповідуючи принцип «Ніколи знову», а не «Можемо повторити».

Опісля офіційних урочистостей, у яких за оцінками правоохоронців взяли участь близько трьох тисяч осіб, представники лівих спробували провести заявлену місцевим осередком «Союзу лівих сил» ходу «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». В супроводі духового оркестру колона із близько 100 людей літнього віку з червоними стрічками на грудях та гаслами про День перемоги вийшла з місця офіційних урочистостей на вулицю Соборну. Утім, в лави учасників маршу вклинилися учасники акції «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна» - зі своїми гаслами та державними прапорами. Відтак, пройшовши близько ста метрів ліві відмовилися від «змішаного» маршу, згорнули гасла і, посперечавшись із політичними опонентами, розійшлися.

Раніше Вінницька міська рада звернулася до Вінницького окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої ходи в рамках акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Джерело: Укрінформ