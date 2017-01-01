У Мар'їнці відновилися заняття у школі після обстрілу бойовиків

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Після того, як обстріл завершився, правоохоронці перевірили заклад на наявність руйнувань

У Мар'їнці Донецької області після обстрілу поновилися заняття в місцевій школі. Заняття триватимуть у тих класах, вікна яких виходять на той бік, звідки не ведуться бойові дії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької області.

«Обстріл бойовиків почався о 9:05 і тривав близько півгодини. Поліцейськими, які несуть службу в Мар'їнці, було прийнято рішення евакуювати дітей зі школи №2. Зараз обстріл припинився. На місці залишаються поліцейські», – йдеться в повідомленні.

Загалом у місцевій школі №2 навчається 138 дітей, сьогодні на заняття прийшло 128. Поліцейські несли службу неподалік від школи, прибули на місце і прийняли рішення евакуювати всіх учнів і педагогічний колектив у шкільне бомбосховище. Там вони перебували протягом усього часу, доки тривав обстріл.

Після того, як обстріл завершився, правоохоронці перевірили заклад на наявність руйнувань. Заняття в школі було відновлено в тих класах, вікна яких виходять на той бік, звідки не ведуться бойові дії.

Найбільше внаслідок обстрілу постраждали вул. Тельманова і Матросова, розташовані поблизу сірої зони. В результаті обстрілу бойовиками поранено мирного жителя.