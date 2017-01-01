Бойовики остріляли Мар'їнку – Аброськін (оновлено)
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Бойовики обстріляли Мар'їнку, дітей евакуювали зі школи
Дітей зі школи евакуювали до бомбосховищ
Бойовики сьогодні вранці, 11 квітня, розпочали обстріл міста Мар'їнка Донецької області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Бойовики розпочали обстріл Мар'їнки. У школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховищ», – написав він.
Пізніше Аброськін повідомив, що обстріл припинився. «Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул. Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Раніше «Главком» повідомляв, що ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України.