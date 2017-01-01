Бойовики остріляли Мар'їнку – Аброськін (оновлено)

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В'ячеслав Аброськін Бойовики обстріляли Мар'їнку, дітей евакуювали зі школи

Дітей зі школи евакуювали до бомбосховищ

Бойовики сьогодні вранці, 11 квітня, розпочали обстріл міста Мар'їнка Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Бойовики розпочали обстріл Мар'їнки. У школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховищ», – написав він.

Пізніше Аброськін повідомив, що обстріл припинився. «Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул. Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України.