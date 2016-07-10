У Миколаєві комунальники вийшли під мерію, щоб підтримати підвищення тарифів

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За версією депутатів міськради, організатор мітингу провокує конфлікт між городянами і комунальниками

Співробітники комунальних і приватних житлово-експлуатаційних контор вийшли на мітинг під будівлю Миколаївської міськради на підтримку рішення виконкому про підвищення побудинкового тарифу. Приводом для мітингу стало засідання тимчасової комісії, яка вивчає економічне обґрунтування підвищення побудинкового тарифу, повідомляє місцеве видання.

Незважаючи на те, що сьогодні робочий день, на мітингу зібралося більше 100 службовців.

Члени комісії, що вивчає доцільність підвищення тарифів виконкомом, перед початком засідання обговорили присутність мітингувальників, припустивши, що організатор мітингу провокує конфлікт між городянами і житлово-експлуатаційними конторами, так як люди готові вийти з протилежними вимогами - проти тарифів.

На попередніх засіданнях комісія, що вивчає обґрунтованість підняття тарифів, прийшла до попереднього висновку, що побудинкові тарифи необхідно не підвищувати, а знизити. Вони також незадоволені непрозорістю і порушенням процедури виконкомом Миколаївської міської ради при прийнятті рішення про затвердження нового побудинкового тарифу.

Побудинковий тариф передбачає послуги з вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації ліфтів, енергопостачання ліфтів, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, обслуговування вентиляційних каналів, поточного ремонту зовнішніх елементів будинків, а також послуги з благоустрою.

Основні гасла, написані на плакатах: «Хочеш комфортно жити - повинен якісно платити», «Ми такі ж мешканці, як і ви, візьміть нас на бюджетне утримання», «Якісна робота - законна зарплата».

Нагадаємо, 16 січня виконком Миколаївської міської ради на позачерговому засіданні затвердив проект рішення, яким збільшили побудинкові тарифи.

Раніше повідомлялося, що члени робочої групи обговорювали варіант рекомендацій, які будуть представлені на розгляд виконавчого комітету.