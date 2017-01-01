У Мінінфраструктури забрали управління «Укрзалізницею» для збереження корупційних схем, - Омелян

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На переконання Омеляна, «Укрзалізниця» має серйозну проблему з компетенцією управлінців

Коли Міністерство інфраструктури України планувало реформу «Укрзалізниці», передбачалася її корпоратизація, обрання правління і наглядової ради, які були б незалежними від корупційного впливу. У такому вигляді управляння підприємством планували передати Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Проте передача відбулась без виконання цих задач.

Про це в ефірі Громадського розповів голова Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян.

«Замість того, щоб проаналізувати проблеми і виробити антикризовий план заходів, «Укрзалізницю» просто витягують ніби посеред ночі з Міністерства інфраструктури і передають іншому міністерству. З якою метою? Щоб не було незручних питань, щоб далі відбувалися ті схеми, які відбуваються на «Укрзалізниці», щоб далі був хаос, який сприяє особистому збагаченню декількох людей», — сказав він.

За словами Омеляна, така передача є недоцільною, порушує регламент, і спричинить ще більшу кризу «Укрзалізниці». Також, переконаний він, невідомо, хто готував документи про передачу підприємства.

Міністр також зазначив, що підтримав рішення Кабміну про передачу управління компанією за умови доопрацювання документів.

«Якщо ми завершили корпоратизацію компанії, абсолютно логічним є перехід і створення мега-пулу державних компаній під керівництвом одного відомства. Але це відбувається в кінці корпоратизації, а не на початку, коли в Міністерстві економіки немає ні компетенції, ні ресурсів, щоб управляти компанією. Це точно поставить крапку на існуванні компанії», — підкреслив міністр.

На переконання Омеляна, «Укрзалізниця» має серйозну проблему з компетенцією управлінців.

«Це величезна компанія, яка може дозволити собі взяти топів і оплатити якісно їхню роботу за ринковою ціною. Цього не сталося. Беруть ноунеймів незрозуміло звідки, і вони своєю роботою приносять збиток державі», — додав він.

Як зазначив міністр, голова правління «Укрзалізниці» Войцех Бальчун не здатен забезпечити умови для реформи і поглиблює своєю роботою кризу на підприємстві.

«З липня 2016 року мені настійливо рекомендували «дати реформаторам попрацювати, щоб ті показали високий результат, і тоді всі аплодуватимуть реформі». Пройшло 9 місяців, аплодисментів не чутно», — запевнив він.

Омелян зазначив, що виступав проти кандидатури Бальчуна, оскільки мав сумніви щодо його компетентності.

«Я був проти кандидатури Бальчуна, тому що не вірив, що працюючи музикантом, він зможе повернутися на повноцінну роботу. Я був правий. Але переможець, обраний незалежною комісією, повинен очолити підприємство. Зараз я кажу, що Бальчун неефективний», — підсумував міністр.