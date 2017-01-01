Реформа Гройсмана: директорати у міністерствах і підвищення зарплат чиновникам

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Прем'єр Володимир Гройсман проводить реформу уряду

Стало відомо, як саме буде проходити реформа десяти міністерств, яку започаткував уряд.

В рамках реформування уряду у вигляді пілотного проекту виділено десять відомств, які здійснюватимуть зміни у своїй структурі. На перших порах реформи зачеплять Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров’я, Мінагрополітики, Міністерство освіти та науки, Мінфін, Мінрегіон, Міненерго, Мінінфраструктури, Мінкульт та Мін’юст. Керувати процесом доручено міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку.

З травня по липень у міністерствах буде проведено аудит, який, власне, вже запущено: аудитори проаналізують функції міністерств, їхнє розмежування, оцінять ефективність різних департаментів, необхідність їх реорганізації та затвердять нові штатні розписи і функціональні обов'язки співробітників. У серпні-вересні стартують конкурси на заміщення вакантних посад у міністерствах.

При міністерствах уже введено інститут держсекретарів – він, за планом, розведе політичні та адміністративні функції керівників відомств. На додаток до цього планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.

Директорати формуватимуть з нуля і в них мають з’явитися посади фахівців з питань реформ. Кандидати на посади в директоратах, для яких одразу передбачено значно вищий рівень оплати праці, мають відбиратись лише на конкурсах. При цьому в них можуть брати участь як новачки «з вулиці», так і чинні держслужбовці. Крім директоратів, також буде запроваджено департаменти стратегічного планування в кожному міністерстві і два нових департаменти в секретаріаті Кабінету міністрів. Старі підрозділи та посади після аудиту міністерств можуть як залишитися, так і бути ліквідовані. Організацією поточної роботи займатиметься секретаріат, до якого увійдуть служби управління персоналом, діловодства, протоколу, ІТ, юридичного супроводу та інші.

На підготовчому етапі при міністерствах буде створено робочі групи на чолі з міністром за участі держсекретарів, держслужбовців та експертів ЄС. Вони затвердять нову структуру та штатний розклад, виокремлять невластиві функції міністерств. У Кабміні вважають, що такими невластивими функціями є управління держпідприємствами та об’єктами державної власності, здійснення контрольно-наглядової та інспекційної діяльності і безпосереднє надання адміністративних послуг і реєстраційних дій, яке має бути передано органам місцевого самоврядування.

Кадрів до нових органів при міністерствах до кінця року планується набрати не менше тисячі. Від кандидатів вимагатимуть професійних та комунікаційних навичок (soft skills), лідерства та мотивації. В уряді запевняють, що процедуру проведення конкурсів буде істотно оновлено – зокрема, за підтримки Євросоюзу буде задіяно зовнішніх HR-експертів.

Мінімальний оклад держслужбовця стартуватиме від двох прожиткових мінімумів, тобто 3,5 тисячі гривень. «Стеля» оплати, згідно з розпорядженням Кабміну, – 60 тисяч гривень на місяць. Голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі запевнив, що Євросоюз уже мобілізував 90 мільйонів євро бюджетної підтримки та 14 мільйонів євро в рамках технічної допомоги на реформу держуправління. Перший транш у розмірі 10 мільйонів євро було виділено днями.

Графік реформування міністерств

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