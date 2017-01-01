У Мінську розпочалось засідання контактної групи по Донбасу

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Контактна група

Сторони порушуватимуть питання подальшого безпечного перебування співробітників місії ОБСЄ

Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.

Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - повідомила вона.

Відомо, що сьогодні контактна група у Мінську обговорить безпеку місії ОБСЄ на Донбасі.

Передбачається, що та безперсторони порушуватимуть питання подальшого безпечного перебування співробітників місії ОБСЄешкодного доступу до всіх об'єктів у зоні конфлікту. Планується також обговорення економічної блокади Донбасу в рамках економічної підгрупи, в рамках гуманітарної підгрупи – питання обміну полоненими і складання списків на обмін.

Зазначається, що сьогодні робоча підгрупа з безпеки мала зібратися в Мінську в зв'язку з інцидентом, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня в Луганській області. Тоді під час патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, імовірно, на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В результаті інциденту один співробітник ОБСЄ загинув, ще двоє дістали поранення.

Як відомо, попередня зустріч Тристоронньої окнтактної групи відбулася 12 квітня. На ній українській стороні було передано листи від заручників, яких утримують в ОРДЛО. Також обговорювалося питання пошуку безвісти зниклих на цих територіях із залученням представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.