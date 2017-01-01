Затримання українського журналіста у Москві. Подробиці скандалу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Цимбалюк, що з ним відбувалося

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів подробиці свого затримання у Москві. Претензії до Романа та його колеги виникли, коли він писав інтерв'ю з аспірантом Московського університету, який на річницю анексії Криму вивісив із вікна гуртожитку український прапор.

Поліція спочатку звинуватила представників ЗМІ у проведенні несанкціонованого мітингу. За словами журналіста, російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих.

Нагадаємо, у вівторок у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Також поліція затримала телеоператора «1+1» Микиту Бородіна.

У відділку поліції Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».

Через три години усіх затриманих відпустили.



