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    Затримання українського журналіста у Москві. Подробиці скандалу

    • Сьогодні, 08:03
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    Роман Цимбалюк, що з ним відбувалося

    Український журналіст Роман Цимбалюк розповів подробиці свого затримання у Москві. Претензії до Романа та його колеги виникли, коли він писав інтерв'ю з аспірантом Московського університету, який на річницю анексії Криму вивісив із вікна гуртожитку український прапор.

    Поліція спочатку звинуватила представників ЗМІ у проведенні несанкціонованого мітингу. За словами журналіста, російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих.

    Нагадаємо, у вівторок у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Також поліція затримала телеоператора «1+1» Микиту Бородіна.

    У відділку поліції Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

    Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».

    Через три години усіх затриманих відпустили.


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