У Мін'юсті розказали про осіб, яких Порошенко звільнив від люстрації

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Анастасія Задорожна

Головна люстраторка назвала прізвища чиновників, які залишилися працювати у держорганах

Президент Петро Порошенко поновив після звільнення за законом «Про очищення влади» двох чиновників. Їх прізвища у інтерв’ю «Главкому» назвала директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

«Річ у тім, що в самому законі сказано: «Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, не застосовується до осіб вищого офіцерського складу, які обіймали або обіймають посади в Міністерстві оборони, Збройних силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, якщо це обумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності та за умови задоволення відповідного клопотання у порядку, визначеному цим законом». А у нас за фактом війна. Щодо конкретних осіб – можна назвати Олексія Дніпрова та Сергія Кузьменка», - пояснила головна люстраторка.

Задорожна розповіла, що Дніпров наразі займає посаду керівника апарату Адміністрації президента. А в період з 21.11.2013 по 22.02.2014 він був заступником міністра освіти і науки.

Кузьменко нині голова Кіровоградської облдержадміністрації. Тоді як у період з 25.02.2010 до 22.02.2014 він обіймав посади голови Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області та заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Повний текст інтерв’ю головного люстратора країни Анастасії Задорожної читайте тут: Олена Лукаш не зможе бути навіть податковим інспектором чи патрульним поліції.