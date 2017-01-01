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    У Мін'юсті розказали про осіб, яких Порошенко звільнив від люстрації

    • Сьогодні, 09:01
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    <span>Анастасія Задорожна</span>
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Анастасія Задорожна

    Головна люстраторка назвала прізвища чиновників, які залишилися працювати у держорганах

    Президент Петро Порошенко поновив  після звільнення за законом «Про очищення влади» двох чиновників. Їх прізвища у інтерв’ю «Главкому»  назвала директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

    «Річ у тім, що в самому законі сказано: «Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, не застосовується до осіб вищого офіцерського складу, які обіймали або обіймають посади в Міністерстві оборони, Збройних силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, якщо це обумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності та за умови задоволення відповідного клопотання у порядку, визначеному цим законом». А у нас за фактом війна. Щодо конкретних осіб – можна назвати Олексія Дніпрова та Сергія Кузьменка», - пояснила головна люстраторка.

    Задорожна розповіла, що Дніпров наразі займає  посаду керівника апарату Адміністрації президента. А в період з 21.11.2013 по 22.02.2014 він був заступником міністра освіти і науки.

    Кузьменко нині голова Кіровоградської облдержадміністрації. Тоді як у період з 25.02.2010 до 22.02.2014 він обіймав посади голови Олександрійської райдержадміністрації Кіровоградської області та заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації.

    Повний текст інтерв’ю головного люстратора країни Анастасії Задорожної читайте тут: Олена Лукаш не зможе бути навіть податковим інспектором чи патрульним поліції.

    Петро Порошенко ЗСУ Олена Лукаш війна Мінюст
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