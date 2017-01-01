У Мін'юсті сказали, коли зареєструють нову партію імені Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Немає документів, немає нової партії імені Саакашвілі

Мін’юст зареєструє партію імені Саакашвілі тільки після того, як отримає від представників політсили колишнього губернатора Одещини повний пакет необхідних для цього документів. У обхід закону реєструвати зміну назви партії «Рух нових сил» ніхто не буде. Так сьогоднішню акцію протесту та істерику, влаштовану Михайлом Саакашвілі в кабінеті міністра юстиції, прокоментував заступник міністра юстиції Гія Гецадзе.

За його словами, не зважаючи на дружні стосунки з Саакашвілі ще з часів роботи у владі Грузії, в нинішній ситуації вій займає не сторону грузинського політика, а позицію «правди».

«Я можу пишатися тим, що свого часу в Грузії працював у його команді реформаторів та запроваджував реальні зміни в країні. Однак, цього разу ми на різних сторонах. Як кажуть, Платон мій друг, та істина дорожча», - сказав заступник міністра юстиції.

При цьому він відкинув усі звинувачення Саакашвілі у небажанні органів юстиції зареєструвати зміну партії «Рух нових сил» та «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». На його переконання, такі заяви не відповідають дійсності та є безпідставними.

«Ми провели кардинальні реформи у сфері реєстрації, тож нині Міністерство юстиції проводить реєстраційні дії швидко і якісно. Однак для цього необхідно , щоб заявник подав усі необхідні документи. «Руху нових сил» цього не зробив, тому й не було здійснено реєстрацію змін, які вони хотіли внести», - зауважив він.

Зокрема, реєстратору не була подана письмова згода Михайла Саакашвілі на використання його імені в назві партії.

«Ми не знаємо свідомо чи ні цього не було зроблено, але без наявності цього документа зареєструвати зміну назви партії неможливо. Це вимога закону», - наголосив заступник міністра юстиції.

При цьому він зауважив, що нині Мін’юст не має у своєму розпорядження жодних документів для зміни назви від вищеназваної політсили.

«Ми відкриті до діалогу й ніколи не відмовляємо у реєстраційних діях. Тому я закликаю членів «Руху нових сил» подати до органів юстиції необхідний пакет документів. Як тільки це буде зроблено, наші спеціалісти без зволікань вчинять відповідні реєстраційні дії», - сказав Гія Гецадзе.

Такими, що не відповідають дійсності він вважає також заяви Саакашвілі стосовно незаконної реєстрації політичної партії «Блок Михайла Саакашвілі».

«Трохи більш року тому до нас звернулися громадяни з вимогою зареєструвати таку партію. Ми їм відмовили. Однак їм вдалося через суд домогтися рішення, яке зобов’язало міністерство зареєструвати політичну силу з такою назвою. Ми не можемо ні оцінювати, ні ігнорувати рішення суду, тож нам довелося його виконати», - зауважив він.

Водночас він звернув увагу на те, що серед представників даної політичної сили дійсно була людина з прізвищем Саакашвілі.