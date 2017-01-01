У Мінюсті тішаться, що колишня глава відомства завдяки люстрації тепер не може працювати навіть патрульним у поліції

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Директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна Фото: Главком

Задорожна розповіла чому Лукаш не зможе обійняти жодної посади

Закон «Про очищення влади» працює як фільтр до осіб, які хочуть прийти на державну посаду та до колишніх чиновників. Зокрема і посадовці періоду з 25 лютого 2010 року по 2 лютого 2014 року не зможуть повернутися на керівні посади. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла новий директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

«Найбільш масштабною та необхідною була перша хвиля люстрації. Після того, як було прийнято закон, протягом десяти днів усі органи були зобов’язані звільнити осіб, що підпадають під ч. 1 ст. 3 – це критерій за посадами (заборона працювати в державних органах застосовується до осіб, які обіймали низку керівних посад сукупно не менше одного року у період з 25 лютого 2010 року по 2 лютого 2014 року. – «Главком»). Потім почалася планова перевірка у всіх органах щодо виявлення критеріїв застосування заборон, передбачених законом «Про очищення влади». Наприклад, зайняття штатних посад КДБ, майнова перевірка і так далі», - пояснила Задорожна.

За словами головної люстраторки, за результатами такої перевірки складається довідка.

«Якщо стосовно особи було виявлено критерій, то така особа має бути протягом трьох днів звільнена. Планову перевірку в більшості органів теж завершено. І зараз закон працює як фільтр до тих осіб, які хочуть прийти на державну посаду, оскільки дія закону поширюється на претендентів, вони також обов’язково проходять перевірку, передбачену законом «Про очищення влади». Тому, приміром, Олена Лукаш, яка обіймала посаду міністра юстиції за часів Януковича та відповідає критеріям здійснення очищення влади, не зможе обійняти жодної посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування (окрім виборних посад), навіть бути податковим інспектором чи патрульним поліції. У цьому сила закону «Про очищення влади» на сьогодні, саме тому, на моє переконання, він стоїть кісткою в горлі всім тим, хто так хоче повернутися до влади», - розповіла Задорожна.

Повний текст інтерв’ю головного люстратора країни Анастасії Задорожної читайте тут: Олена Лукаш не зможе бути навіть податковим інспектором чи патрульним поліції.