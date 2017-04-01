У Молдові запустили систему електронних держзакупівель на базі Prozorro



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Prozorro

До проект вже підключено сім молдавських держструктур

У Молдові у тестовому режимі запрацювала система публічних електронних закупівель M-Tender, яка створена на базі української системи Prozorro.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

За словами Нефьодова, після багатьох місяців переговорів, тренінгів та впровадження електронні закупівлі запущені в пілотному режимі в Молдові.

«Колеги взяли на озброєння наші принципи, код центральної бази даних та допрацювали певні моменти під свої потреби. Тепер «всі бачать все», «золотий трикутник партнерства» і система ЦБД-майданчики працює у сусідів», - написав він.

«Як повідомив заступник міністра фінансів Молдови Юрій Чичибаба, проект вже працює в пілотному режимі - до системи підключено сім держструктур, вона включає 19 процедур і вже проведено 13 держзакупівель. Незабаром до неї підключиться і приватний сектор, і громадянське суспільство», - додає «Економічна правда» з посиланням на молдавські ЗМІ.

До слова, у Світовому банку придумали, як Україні покращити економіку.