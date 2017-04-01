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    У Молдові запустили систему електронних держзакупівель на базі Prozorro

    • Вчора, 22:41
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    Prozorro
    Prozorro

    До проект вже підключено сім молдавських держструктур

    У Молдові у тестовому режимі запрацювала система публічних електронних закупівель M-Tender, яка створена на базі української системи Prozorro.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

    За словами Нефьодова, після багатьох місяців переговорів, тренінгів та впровадження електронні закупівлі запущені в пілотному режимі в Молдові.

    «Колеги взяли на озброєння наші принципи, код центральної бази даних та допрацювали певні моменти під свої потреби. Тепер «всі бачать все», «золотий трикутник партнерства» і система ЦБД-майданчики працює у сусідів», - написав він.

    «Як повідомив заступник міністра фінансів Молдови Юрій Чичибаба, проект вже працює в пілотному режимі - до системи підключено сім держструктур, вона включає 19 процедур і вже проведено 13 держзакупівель. Незабаром до неї підключиться і приватний сектор, і громадянське суспільство», - додає «Економічна правда» з посиланням на молдавські ЗМІ.

    До слова, у Світовому банку придумали, як Україні покращити економіку.

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