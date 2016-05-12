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    У Молдові заступника міністра затримали за корупцію

    • Сьогодні, 01:26
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    Валеріу Трибоя затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про корупцію

    Офіцери Національного центру по боротьбі з корупцією затримали на три доби заступника міністра економіки Молдови Валеріу Трибоя за корупцію.

    «Валеріу Трибоя затримано на 72 години в рамках кримінальної справи про корупцію. Наразі тривають оперативно-слідчі заходи», – повідомила радник по зв’язках зі ЗМІ Центру по боротьбі з корупцією Анжела Старинскі.

    За її словами, деталі затримання Трибоя, як і подробиці самої кримінальної справи, будуть оприлюднені після завершення слідчих заходів і обшуків. Обшуки проводяться як на робочому місці заступника міністра, так і в його будинку.

    Двома тижнями раніше в аналогічній кримінальній справі, пов’язаній з корупцією у вищих ешелонах влади, було заарештовано екс-міністра сільського господарства і продовольства Молдови Едуарда Граму. В даний час він знаходиться під домашнім арештом. 

    Джерело: Укрінформ

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