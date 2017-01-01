У Москві екс-бойовик «ДНР» вбив чоловіка, поранив поліцейських і застрелився

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На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом

У Москві колишній бойовик «ДНР» вбив свого сусіда, влаштував стрілянину з поліцейськими, а при спробі його затримання, застрелився сам. Про це повідомляє російський телеканал «Рен-ТВ».

Інцидент стався вранці в неділю на південному сході російської столиці. Поліцейські спробували затримати його, підозрюючи у вбивстві іншого чоловіка, але отримали у відповідь опір: поранені кілька правоохоронців. Після цього зловмисник застрелився.

Як зазначається, раніше він їздив воювати на Донбас як «доброволець», був бійцем та інструкторому лавах терористичної «ДНР». На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом.

Як повідомлялось із посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони, російські окупанти натрапили на міни, які самі ж заклали напередодні.