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    У Москві екс-бойовик «ДНР» вбив чоловіка, поранив поліцейських і застрелився

    • Вчора, 19:45
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    На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом

    У Москві колишній бойовик «ДНР»  вбив свого сусіда, влаштував стрілянину з поліцейськими, а при спробі його затримання, застрелився сам. Про це повідомляє російський телеканал «Рен-ТВ».

    Інцидент стався вранці в неділю на південному сході російської столиці. Поліцейські спробували затримати його, підозрюючи у вбивстві іншого чоловіка, але отримали у відповідь опір: поранені кілька правоохоронців. Після цього зловмисник застрелився.

    Як зазначається, раніше він їздив воювати на Донбас як «доброволець», був бійцем та інструкторому лавах терористичної «ДНР». На окупованій бойовиками території 23-річний хлопець пробув 5 місяців, до того працював педагогом-психологом.

    Як повідомлялось із посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони, російські окупанти натрапили на міни, які самі ж заклали напередодні.

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