У Москві схвильовані виключенням Надії Савченко з ПАРЄ

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Надія Савченко

Захарова не відмовила собі у задоволенні прокоментувати рішення Верховної Ради України

Представник МЗС Росії Марія Захарова у себе на сторінці у Facebook не забарилася висловитись з приводу виключення народного депутата України Надії Савченко з делегації ПАРЄ.

«Заочне обрання в депутати Верховної Ради і нелегітимне включення в делегацію України в ПАРЄ були основною рушійною силою інформаційно-політичної кампанії Києва на той момент. А коли жива і здорова Савченко повернулася і по-справжньому почала виконувати свої обов'язки, її виключили. ПАРЄ мовчить. А чому?» – написала вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту. За нього проголосувало 237 нардепів, проти – 1. Не голосувало 86.