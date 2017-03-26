У Москві в офісі фонду Навального шукають бомбу

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Затримання Олексія Навального

Раніше опозиціонер Леонід Волков повідомив про те, що в офіс ФБК, звідки ведеться пряма трансляція, прийшли поліцейські, які просто стоять під дверима.

Бізнес-центр «Омега Плаза», де розташований офіс Навального, що веде трансляцію антикорупційних мітингів, евакуювали через повідомлення про бомбу.

Про це передає ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

«За попередніми даними, надійшов анонімний дзвінок про вибуховий пристрій, закладений у будівлі. Через загрозу вибуху з будівлі за адресою вулиця Ленінська слобода, 19 були евакуйовані близько 300 осіб», - зазначається в публікації.

«Медуза» пише, що на випадок припинення ефіру у ФБК заготовлена резервна студія.

Раніше повідомлялося, що у Москві затримано опозиціонера Олексія Навального