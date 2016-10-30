У Москві відпустили активістів, затриманих за читання конституції

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Ільдар Дадін

Активісти були звільнені після складення на них протоколу щодо адміністративного правопорушення

Поліція звільнила активіста Ільдара Дадіна та ще десятьох затриманих на Червоній площі у Москві після складення на них протоколу щодо адміністративного правопорушення. Про це повідомив сам Дадін.

«На нас склали протоколи за ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і відпустили. Судове засідання призначено в Тверському суді Москви на 30 травня об 11:00 мск», - сказав Дадін.

Покарання за цією статтею передбачає накладення адміністративного штрафу в розмірі від 10 до 20 тис. російських рублів або обов'язкові роботи на термін до 40 годин.

Як повідомлялося, Дадіна та ще десятьох активістів було затримано напередодні на Червоній площі у Москві нібито за спробу проведення несанкціонованої акції - читання російської конституції. Як стверджується у протоколі, Дадін та інші активісти проводили свій захід у місці, не передбаченому для публічних акцій.

Джерело: Укрінформ