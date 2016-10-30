  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві відпустили активістів, затриманих за читання конституції

    • Сьогодні, 08:57
    • Розсилка
    Ільдар Дадін
    Ільдар Дадін

    Активісти були звільнені після складення на них протоколу щодо адміністративного правопорушення

    Поліція звільнила активіста Ільдара Дадіна та ще десятьох затриманих на Червоній площі у Москві після складення на них протоколу щодо адміністративного правопорушення. Про це повідомив сам Дадін.

    «На нас склали протоколи за ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і відпустили. Судове засідання призначено в Тверському суді Москви на 30 травня об 11:00 мск», - сказав Дадін.

    Покарання за цією статтею передбачає накладення адміністративного штрафу в розмірі від 10 до 20 тис. російських рублів або обов'язкові роботи на термін до 40 годин.

    Як повідомлялося, Дадіна та ще десятьох активістів було затримано напередодні на Червоній площі у Москві нібито за спробу проведення несанкціонованої акції - читання російської конституції. Як стверджується у протоколі, Дадін та інші активісти проводили свій захід у місці, не передбаченому для публічних акцій.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Росія активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ