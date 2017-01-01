  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Москві завершилася акція проти Путіна

    • Сьогодні, 16:52
    • Розсилка
    Протест у Москві
    Фото: varlamov.ru
    Протест у Москві

    За повідомленням МВС РФ у Москві, в акції взяло участь близько 250 осіб

    У Москві акція проти президента РФ Володимира Путіна «Набрид» пройшла без порушень громадського порядку і затримань, пише «ТАСС».

    «У центрі Москви завершилася несанкціонована акція «Відкритої Росії», в якій взяло участь близько 250 осіб. Порушень громадського порядку не допущено», - повідомили «ТАСС» в прес-службі МВС РФ по Москві.

    У теж час, як повідомляє «Дощ», кілька десятків людей затримали у Петербурзі. Кореспондент «Дощу» повідомляла про 40 затриманих, за інформацією «Відкритої Росії» затриманих близько 100 осіб.

    Від 16 до 20 людей затримано в Кемерові. «Відкрита Росія» повідомляє, що затримані всі учасники акції в Тулі, їх везуть у відділ поліції для дачі пояснень.

    У Санкт-Петербурзі та Москві проведення акцій не були узгоджені з місцевою владою.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Фото: varlamov.ru
    Фото: varlamov.ru
    Фото: varlamov.ru
    Фото: varlamov.ru
    У Москві завершилася акція проти Путіна

    Акції «Набрид» проходили 29 квітня в декількох містах Росії. Деякі з них не були узгоджені з міською владою. За задумом організаторів, учасники акцій повинні писати листа Володимиру Путіну з закликом відмовитися від участі у виборах 2018 року.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    Росія МВС акція Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ