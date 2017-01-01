У Москві зіштовхнулися потяг та електричка: 23 людини постраждали

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Аварія в Москві

Очевидці стверджують, що електричка поїхала заднім ходом

В результаті зіткнення потягу «Москва – Брест» і приміської електрички на заході Москви постраждали 23 людини. 11 осіб госпіталізовані, в числі яких одна дитина. Про це ТАСС повідомило джерело в медичних колах.

«Медичну допомогу надано на місці 12 постраждалим. 11 госпіталізовані, серед них дитина», - сказало джерело, уточнивши, що загальна кількість потерпілих становить 23 людини.

В результаті зіткнення чотири вагони зійшли з рейок.

«За попередньою інформацією, на залізничній колії через застосованого машиністом екстреного гальмування через людину на шляхах сталося зіткнення електрички без пасажирів «Вязьма – Москва» з поїздом далекого прямування «Москва – Брест», в результаті якого чотири вагони зійшли з рейок», - повідомили у МНС Росії.

У той же час очевидці стверджують, що електричка поїхала заднім ходом і, можливо, у неї відмовили гальма.

«У електрички відмовили гальма, ми покотилася назад, я побіг по вагонах, попереджати пасажирів, щоб трималися або бігли вперед по вагонах», - розповів виданню очевидець. Але, за його словами, електричка занадто сильно розігналася і врізалася в поїзд, який рухався слідом.

Всі пасажири поїзда були евакуйовані, вони знаходяться в пункті тимчасового розміщення.

На місце аварії спрямовані фахівці МНС Росії зі спеціальним обладнанням для проведення аварійних робіт і відновлення руху.

Понад 170 осіб залучено до ліквідації наслідків.

Раніше «Главком» повідомляв, що в результаті обвалу житлового будинку від вибуху в Польщі загинули п'ять осіб, серед них - дві дівчинки шкільного віку. Рятувальникам вдалося дістати чотирьох виживших людей, їх усіх доставили в реанімацію. Один з поранених перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, обвал будинку в Польщі стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі місті.