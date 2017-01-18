У Музеї мадам Тюссо Обаму замінили на Трампа

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Найскладнішим при створенні воскової копії Трампа стало відтворення його золотистої шевелюри

У Музеї мадам Тюссо є експозиція, присвячена Овальному кабінету в Білому домі. Співробітники музею вже замінили воскову фігуру Барака Обами на фігуру обраного президента Дональда Трампа.

Як пише CNN, найскладнішим при створенні воскової копії Трампа стало відтворення його золотистої шевелюри. Скульптор Девід Гарднер використовував шерсть яка упереміш з людським волоссям, причому скульптор мусив комбінувати волося чотирьох відтінків для отримання потрібного результату. Для створення брів була використана шерсть білки.

Протягом чотирьох тижнів команда перукарів підбирала тон волосся, щоб він максимально відповідав реальном волоссю Трампа. Крім того, фахівці тривалий час вивчали останні знімки та відеозаписи, що відтворити кожну зморшку на обличчі обраного президента.

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