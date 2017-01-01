У МВС пояснили заборону в'їзду в Україну російської гумористки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Воробєй

За словами Трояна, активно подорожуючи Кримом, актори не лише продемонстрували неповагу до територіальної цілісності України, а й порушили законодавство нашої держави

Російській гумористці Олені Воробєй (Лебенбаум) відмовили у в'їзді в Україну через її гастролі у тимчасово окупованому Криму та ОРДЛО.

Про це написав у Facebook заступник керівника МВС Вадим Троян.

«Деякі російські «митці» досі думають, що вільно гастролюючи тимчасово окупованим Кримом та ОРДЛО, вони так само безперешкодно зможуть приїхати і до України. Зась! Кримнаші не пройдуть! За три роки окупації мають затямити, що ми непохитні у наших позиціях щодо загарбання російськими окупантами українського Криму та Донбасу. Вчора наші прикордонники заборонили в’їзд на три роки російським митцям Самарському та Лебенбаум, більш відома як Єлєна Воробєй, за порушення порядку в’їзду/виїзду в/на тимчасово окуповану територію (АР Крим)», - зазначив він.

За словами Трояна, активно подорожуючи Кримом, актори не лише продемонстрували неповагу до територіальної цілісності України, а й порушили законодавство нашої держави.

Як повідомлялося, раніше російська гумористка Олена Воробєй заявила, що їй відмовили у в'їзді в Україну.

У Києві 2 квітня мала відбутися прем'єра вистави з Воробєй «Джекпот з доставкою додому», в якому також грають Михайло Поліцеймако та Оскар Кучера.