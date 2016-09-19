У МЗС назвали найближчі кроки Міжнародного суду ООН щодо позову України проти РФ

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Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграл Олена Зеркаль

Україна звинувачує Російську Федерацію у системному фінансуванні терористичної діяльності

На цьому тижні, після того як Міжнародний суд ООН зареєстрував наш позов, вони мають визначити дату, коли будуть слухання по наших вимогах щодо застосування тимчасових заходів.

Про це в ефірі «5 каналу» у програмі «Погляд» розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграл Олена Зеркаль.

«У випадку з Грузією їм вистачило три тижні на підготовку засідання. Далі відбуваються слухання. На цих слуханнях ми маємо довести, що суд має прийняти рішення по застосуванню тимчасових заходів і що через дуже велику напругу в Україні без цих запобіжних заходів ситуація може погіршитися. У нас буде три дні на ці усні слухання», – розповіла Зеркаль.

«Після усних слухань суд приймає рішення щодо застосування цих заходів. Він може змінити нашу пропозицію, вона звичайно буде більш м'якою і не такою як ми хочемо, бо суд приймає більш виважене рішення щодо обох сторін. Після того суд визначає розклад розгляду справи. Розгляд справи може проходити у декілька етапів. Стороні, яка подала позов, надається час, щоб вона підготувала меморандум і надала його в умовах конвенції. Іншій стороні теж надається певний час, щоб вона підготувала свою позицію. І починається розгляд справи. Це тривала процедура, зазвичай такі процеси тривають два-три роки», – додала вона.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.